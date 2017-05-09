Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Вашингтон" и "Питтсбург" определят полуфиналиста плей-офф НХЛ в седьмом матче

Спорт
9 мая, 5:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Шестая встреча команд завершилась победой "Вашингтона" со счетом 5:2, российский форвард "столичных" Евгений Кузнецов записал на свой счет две результативные передачи, защитник Дмитрий Орлов - одну

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин и Ти Джей Оши

Александр Овечкин и Ти Джей Оши

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. "Питтсбург" на своем льду со счетом 2:5 проиграл "Вашингтону" в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (13-я минута), Андре Бураковски (27, 53), Никлас Бэкстрем (41) и Джон Карлсон (52). У проигравших отличились Джейк Гюнцель (57), который с девятью шайбами вышел в лидеры снайперской гонки в плей-офф, и российский форвард Евгений Малкин (58), который с 18 очками (5 шайб + 13 передач) остается лидером бобмардирской гонки.

Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов записал на свой счет две результативные передачи, защитник Дмитрий Орлов - одну. Капитан столичной команды Александр Овечкин остался без набранных очков.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Кузнецова 10 (5+5) очков, Овечкина - 8 (5+3), Орлова - 3 (0+3).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающая игра противостояния пройдет 10 мая в Вашингтоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккею
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
2
Суд в Варшаве потребовал от РФ оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания
3
Похищенный в Ростовской области трехлетний ребенок найден живым и здоровым
4
Меркель проинформировала Порошенко об итогах ее визита в РФ
5
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
6
"Вашингтон" и "Питтсбург" определят полуфиналиста плей-офф НХЛ в седьмом матче
7
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
Темы дня
Загрузка...
Реклама