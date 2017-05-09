"Вашингтон" и "Питтсбург" определят полуфиналиста плей-офф НХЛ в седьмом матче

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. "Питтсбург" на своем льду со счетом 2:5 проиграл "Вашингтону" в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (13-я минута), Андре Бураковски (27, 53), Никлас Бэкстрем (41) и Джон Карлсон (52). У проигравших отличились Джейк Гюнцель (57), который с девятью шайбами вышел в лидеры снайперской гонки в плей-офф, и российский форвард Евгений Малкин (58), который с 18 очками (5 шайб + 13 передач) остается лидером бобмардирской гонки.

Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов записал на свой счет две результативные передачи, защитник Дмитрий Орлов - одну. Капитан столичной команды Александр Овечкин остался без набранных очков.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Кузнецова 10 (5+5) очков, Овечкина - 8 (5+3), Орлова - 3 (0+3).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающая игра противостояния пройдет 10 мая в Вашингтоне.