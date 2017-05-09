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Рекордсмен по победам на этапах "Джиро" Чиполлини обвиняется в нападении на бывшую жену

Спорт
9 мая, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Бывшая жена велогонщика подала на него в суд после того, как он схватил ее за горло в тренажерном зале

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Марио Чиполлини

Марио Чиполлини

© EPA/Fabrice_Coffrini

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Известный итальянский велогонщик, рекордсмен по числу побед на этапах престижной многодневки "Джиро д'Италия" Марио Чиполлини обвинен в нападении на бывшую жену. Об этом сообщает газета Marca.

Издание отмечает, что инцидент произошел еще в январе. В одном из тренажерных залов Лукки (Тоскана) Чиполлини схватил свою бывшую жену за горло, после чего она подала на него в суд. Ее адвокат утверждает, что показания потерпевшей смогут подтвердить свидетели.

Чиполлини одержал 42 победы на этапах "Джиро", что является абсолютным рекордом. Кроме того, в 2002 году он выиграл чемпионат мира.

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