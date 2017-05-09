Рекордсмен по победам на этапах "Джиро" Чиполлини обвиняется в нападении на бывшую жену

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Известный итальянский велогонщик, рекордсмен по числу побед на этапах престижной многодневки "Джиро д'Италия" Марио Чиполлини обвинен в нападении на бывшую жену. Об этом сообщает газета Marca.
Издание отмечает, что инцидент произошел еще в январе. В одном из тренажерных залов Лукки (Тоскана) Чиполлини схватил свою бывшую жену за горло, после чего она подала на него в суд. Ее адвокат утверждает, что показания потерпевшей смогут подтвердить свидетели.
Чиполлини одержал 42 победы на этапах "Джиро", что является абсолютным рекордом. Кроме того, в 2002 году он выиграл чемпионат мира.