Велогонщик Трофимов выиграл многодневку "Пять колец Москвы"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российский велогонщик Юрий Трофимов стал победителем многодневной гонки "Пять колец Москвы".

По итогам пяти этапов, последний из которых прошел во вторник и завершился победой москвича Никиты Разумова, Трофимов (победитель первого этапа) сумел завоевать первое место в общем зачете.

Впервые шоссейная велогонка в Москве прошла в 1920 году, маршрут был проложен по Садовому кольцу столицы. С 1993 года московская велогонка получила статус международной, в разные годы кольцевые этапы проходили по значимым местам российской столицы - вокруг Кремля, на олимпийской трассе в Крылатском, в Лужниках, на Воробьевых горах.

В 2016 году московская гонка не проводилась, в нынешнем году вернулась в календарь без классического этапа по Садовому кольцу, где сейчас проходит масштабная реконструкция.