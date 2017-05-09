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"Евпатория" стала победителем Кубка Крыма по футболу

Спорт
9 мая, 18:29 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

В финальном матче, который прошел в Симферополе, команда из Евпатории выиграла у "Крымтеплицы" из Симферопольского района со счетом 2:1

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Футбольный клуб "Евпатория" стал победителем второго розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза (КФС).

В финальном матче, который прошел в Симферополе, команда из Евпатории выиграла у "Крымтеплицы" из Симферопольского района со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Петр Опарин и Александр Борщ, у "Крымтеплицы" отличился Алексей Бойко.

Первым обладателем кубка КФС стал клуб "Бахчисарай", который 23 февраля 2016 года в финале обыграл "СКЧФ Севастополь" со счетом 2:1.

КФС имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.

В чемпионате Крыма после 23 туров "Крымтеплица" занимает второе место, а "Евпатория" - пятое.

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