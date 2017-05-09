Российский велогонщик Закарин стал вторым на четвертом этапе многодневки "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды Team KATUSHA ALPECIN занял второе место на четвертом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 181 км за 4 часа 56 минут 17 секунд.

Победителем этапа стал словенец Ян Поланц (UAE Team Emirates), третьим финишировал британец Герайнт Томас (Team Sky).

После четырех этапов в лидеры вышел Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors). Вторым идет Томас, третьим - его соотечественник Адам Йейтс (Orica).

Следующий этап состоится 10 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.