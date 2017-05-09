Тренер: сборная Латвии по хоккею должна набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главная цель сборной Латвии в оставшихся матчах группового этапа чемпионата мира по хоккею набрать хотя бы одно очко. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Боб Хартли.

Во вторник сборная Латвии со счетом 2:1 обыграла команду Италии в матче чемпионата мира и с девятью очками вышла в лидеры группы А, где выступает сборная России. У подопечных Олега Знарка 8 баллов, они идут на втором месте.

"Команда Италии здорово действовала в защите, особенно первые два периода. В третьем пришлось поменять свою игру. Мы воспользовались своим шансом в концовке и сумели вырвать победу. Теперь нас ждут сложные игры со сборными Швеции, России, США и Германии, наша цель в этих матчах - не остаться с нулем в очковой графе", - сказал Хартли.

"Тяжелое поражения для нас, более тяжелое, чем от России. Мы отлично играли в защите, но в таких играх все решают нюансы. Пока мы не готовы выигрывать матчи подобные этим. Я горжусь своей командой, но нам нужно двигаться вперед", - сказал главный тренер сборной Италии Штефан Майр.

Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Матч сборных России и Латвии состоится 15 мая.