Главы палат комитета ФИФА по этике Эккерт и Борбели покинут свои посты

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Глава арбитражной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета организации по этике Корнель Борбели покинут свои посты. Об этом сообщает агентство AP.

Решение было принято во вторник на заседании совета ФИФА в Бахрейне.