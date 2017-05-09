Главы палат комитета ФИФА по этике Эккерт и Борбели покинут свои посты

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Глава арбитражной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета организации по этике Корнель Борбели покинут свои посты. Об этом сообщает агентство AP.
Решение было принято во вторник на заседании совета ФИФА в Бахрейне.