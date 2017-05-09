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ФИФА будет принимать заявки на проведение ЧМ-2026 до августа

Спорт
9 мая, 20:59 UTC+3 МАНАМА МАНАМА 9, мая. /ТАСС

На данный момент о намерении провести чемпионат мира 2026 года совместно заявили США, Канада и Мексика

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© EPA/ENNIO LEANZA

МАНАМА, 9 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) до августа 2017 года будет принимать заявки на проведение чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

На данный момент о намерении провести чемпионат мира 2026 года совместно заявили США, Канада и Мексика. Совет ФИФА рассмотрел эту заявку и отказался от ускоренного принятия решения 11 мая на заседании конгресса, дав другим странам возможность до августа заявить о свои намерениях.

На чемпионате мира 2026 года впервые выступит 48 команд.

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