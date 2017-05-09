ФИФА проводит расследование трансфера Поля Погба в "Манчестер Юнайтед"

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование перехода полузащитника сборной Франции из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Летом 2016 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Ювентусу" €105 млн за переход Погба, этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола.