ФИФА проводит расследование трансфера Поля Погба в "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование перехода полузащитника сборной Франции из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Летом 2016 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Ювентусу" €105 млн за переход Погба, этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола.