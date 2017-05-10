"Оттава" победила "Рейнджерс" и вышла в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. "Оттава" в гостях победила "Нью- Йорк Рейнджерс" со счетом 4:2 в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в финал Восточной конференции Кубка Стэнли. Счет в серии второго раунда стал 4-2 в пользу "Оттавы.

В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (5-я минута), Марк Стоун (15), Эрик Карлссон (36) и Жан-Габриэль Пажо (60). У "Рейнджерс" отличились Мика Зибанежад (34) и Крис Крайдер (41).

Лучшим игроком встречи был признан защитник "Оттавы" Карлссон, набравший 2 очка (1 шайба + 1 передача) в матче. Второй звездой признан голкипер "Оттавы" Крэйг Андерсон, отразивший 37 из 39 бросков, третьей звездой стал форвард "Рейнджерс" Зибанежад.

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич участия в матче не принимал.

"Оттава" победила в серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 4-2. "Оттава" впервые с 2007 года пробилась в финал конференции Кубка Стэнли.

В финале Восточной конференции "Оттава" встретится с победителем серии между действующим обладателем Кубка Стэнли "Питтсбургом" и "Вашингтоном" (3-3), седьмой матч в которой будет сыгран в ночь на четверг.

For the first time since 2007, the @Senators are going to the Eastern Conference Final. #StanleyCup pic.twitter.com/smbWOwyqAl — NHL (@NHL) 10 мая 2017 г.