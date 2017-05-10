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Навратилова: теннисистам пора оставить Шарапову в покое

Спорт
10 мая, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Титулованная чешская спортсменка отметила, что Шарапова дорого заплатила за свою ошибку

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Мартина Навратилова

Мартина Навратилова

© EPA/Antonio Lacerda

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Теннисистам пора перестать критиковать Марию Шарапову за то, что она нарушила антидопинговые правила, поскольку россиянка уже отбыла назначенное ей наказание. Об этом известная в прошлом теннисистка Мартина Навратилова написала в Twitter.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но КАС сократил срок ее отстранения до 15 месяцев.

Ряд ведущих теннисисток, в числе которых датчанка Каролин Возняцки и представительница Польши Агнешка Радваньска, выразили недовольство слишком мягким, на их взгляд, решением суда и не раз высказывались против возвращения Шараповой на корт после дисквалификации.

"Я думаю, игрокам пора оставить в покое Марию, - написала 18-кратная победительница турниров серии Большого шлема и бывшая первая ракетка мира. - Она допустила огромную ошибку и дорого заплатила за нее, отбыв свое наказание. Давайте просто играть в теннис".

В конце апреля 30-летняя Шарапова дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации из-за допинга. В понедельник россиянка завершила выступление на турнире в Мадриде, уступив во втором круге канадке Эжени Бушар, которая также не раз критиковала Шарапову.

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Допинг-скандал вокруг Марии Шараповой
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