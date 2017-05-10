Борбели: перестановки в комитете по этике означают конец процесса реформ в ФИФА

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МАНАМА, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Перестановки в комитете Международной федерации футбола (ФИФА) по этике означают, что процесс реформ в организации преждевременно завершен. Такое мнение журналистам высказал бывший председатель следственной палаты комитета по этике Корнель Борбели.
Во вторник на заседании совета ФИФА в Бахрейне было принято решение, что глава арбитражной палаты комитета по этике Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета по этике Борбели покинут свои посты.
"Я могу с сожалением отметить, что перестановки в комитете по этике означают конец реформ ФИФА. Это провал борьбы с коррупцией. Получается, что работа комитета была неудобна для ФИФА. Сейчас на рассмотрении комитета несколько сотен дел, и ФИФА сама пострадает от своего решения, так как не предоставила комитету никакого переходного периода", - сказал Борбели.
"Комитет по этике ослаблен и более недееспособен. Этический кодекс ФИФА безнадежно устарел", - добавил он.
Эккерт подчеркнул, что о решение ФИФА руководители комитета узнали из интернета. "Прямого контакта не было, нам никто ничего не сообщил", - сказал он.