Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Борбели: перестановки в комитете по этике означают конец процесса реформ в ФИФА

Спорт
10 мая, 10:19 UTC+3 МАНАМА корр. ТАСС, Олег Кошелев

Во вторник на заседании совета ФИФА было принято решение, что председатель следственной палаты комитета по этике Корнель Борбели покинет свой пост

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАНАМА, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Перестановки в комитете Международной федерации футбола (ФИФА) по этике означают, что процесс реформ в организации преждевременно завершен. Такое мнение журналистам высказал бывший председатель следственной палаты комитета по этике Корнель Борбели.

Во вторник на заседании совета ФИФА в Бахрейне было принято решение, что глава арбитражной палаты комитета по этике Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета по этике Борбели покинут свои посты.

"Я могу с сожалением отметить, что перестановки в комитете по этике означают конец реформ ФИФА. Это провал борьбы с коррупцией. Получается, что работа комитета была неудобна для ФИФА. Сейчас на рассмотрении комитета несколько сотен дел, и ФИФА сама пострадает от своего решения, так как не предоставила комитету никакого переходного периода", - сказал Борбели.

"Комитет по этике ослаблен и более недееспособен. Этический кодекс ФИФА безнадежно устарел", - добавил он.

Эккерт подчеркнул, что о решение ФИФА руководители комитета узнали из интернета. "Прямого контакта не было, нам никто ничего не сообщил", - сказал он. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккею
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер кинокритик Даниил Дондурей
2
В МИД РФ подтвердили, что Трамп встретится с Лавровым
3
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
4
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
5
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
6
Мэр Днепра лишил организации ветеранов ВОВ средств в пользу участников операции в Донбассе
7
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
Темы дня
Загрузка...
Реклама