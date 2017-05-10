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Ночная хоккейная лига в сезоне-2017/18 расширится на 50-60 команд

Спорт
10 мая, 14:31 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Павел Гуревич

С 3 по 17 мая в Сочи проходят игры финала шестого Всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги, участие в нем принимают 149 команд из 76 регионов РФ

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СОЧИ, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Ночная хоккейная лига в следующем сезоне пополнится 50-60 командами из четырех регионов России. Об этом на пресс- конференции перед гала-матчем Ночной хоккейной лиги рассказал генеральный директор турнира Игорь Бахмутов.

С 3 по 17 мая в Сочи проходят игры финала шестого Всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги. Участие в нем принимают 149 команд из 76 регионов РФ. "Норникель" выступает генеральным партнером турнира. 10 мая в Ледовом дворце "Большой" состоится гала-матч финала фестиваля с участием президента РФ Владимира Путина, главы "Норникеля" Владимира Потанина и легенд отечественного хоккея.

"Почти 17 тысяч человек и более 800 команд принимали участие в этом сезоне Ночной хоккейной лиги. На следующий год мы ставим более амбициозные задачи, и готовы этот рекорд улучшить. Еще четыре региона к уже имеющимся 74 присоединятся к нам, из них добавятся порядка 50-60 команд", - сказал Бахмутов.

"Сезон прошел достаточно гладко, - продолжил он. - Все организационные моменты мы старались решать вовремя, получился очень интересный турнир. Все, кто принимает участие в турнире, они все победители, никто проигравшим себя не чувствует. А в этом заключается уникальность нашего проекта".

Ночная хоккейная лига - любительская спортивная организация, созданная в 2011 году по инициативе президента России. Задача турнира - развитие массового хоккея в стране. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта РФ.

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