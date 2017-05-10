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Футболист "Локомотива" Лоськов выйдет на поле в матче с "Оренбургом"

Спорт
10 мая, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб "Локомотива", а в феврале 2017-го был включен в заявку команды в качестве игрока

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Дмитрий Лоськов

Дмитрий Лоськов

© ТАСС/Валерий Шарифулин

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" 43-летний Дмитрий Лоськов выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Матч пройдет 13 мая на стадионе "Локомотив" в Москве, начало в 19:30 мск.

"В матче с "Оренбургом" на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов "Локомотива" - Дмитрий Лоськов!" - говорится в сообщении.

Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб "Локомотива", а в феврале 2017-го был включен в заявку команды в качестве игрока. Лоськов, который выступал за "Локомотив" на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом клуба по количеству матчей (421) и голов (128).

В составе "Локомотива" он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды - Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом он пока не объявлял о завершении карьеры.

Если у вас были планы на ближайшую субботу, не связанные с футболом, срочно меняйте расписание и приезжайте в Черкизово! В матче с «Оренбургом» на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов «Локомотива» – Дмитрий Лоськов! Мы долго ждали этого момента, и вот он настал! Приходите на стадион, чтобы потом смело сказать: #явиделЛегенду✊

Публикация от Официальный блог ФК Локомотив (@fc_lokomotiv)

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