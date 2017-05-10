Власти Петербурга выделили землю для новой арены ХК СКА

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. На заседании правительства Санкт-Петербурга в среду было принято решение о предоставлении хоккейному клубу СКА земельного участка для строительства новой арены. Об этом сообщает пресс-служба СКА.
В декабре прошлого года о планах строительства нового дворца рассказал вице-президент СКА Роман Ротенберг. Позже президент клуба Геннадий Тимченко сообщил о том, что СКА обратился к властям Санкт-Петербурга с просьбой о предоставлении земли для строительства новой домашней арены на 20 тысяч зрителей.
"Хоккейный клуб СКА рассматривает возможность строительства новой ледовой арены, рассчитанной на 20 тысяч зрителей, в непосредственной близости от Московского парка Победы, - говорится в сообщении. - 10 мая на заседании правительства Петербурга принято решение о предоставлении ХК СКА земельного участка по адресу проспект Юрия Гагарина, 53. Площадь участка составляет 33,5 тысячи квадратных метров. На этом месте по предварительному проекту будут построены две ледовые арены (с трибунами на две тысячи человек и без трибун) и другая сопутствующая инфраструктура, при этом 20-тысячный стадион планируется возвести на смежном участке".
Отмечается, что на сегодняшний день проект находится в начальной стадии разработки, объем инвестиций и сроки строительства станут известны позднее.
Нынешняя домашняя арена СКА - "Ледовый дворец" - рассчитана на 12,3 тысячи зрителей.