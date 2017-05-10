УФАС 31 мая продолжит проверку контракта, связанного со стадионом "Санкт-Петербург"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы 31 мая продолжит рассмотрение жалобы на ограничение конкуренции со стороны властей Петербурга при заключении контракта с компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФАС.
Заседание по этому вопросу состоялось 27 апреля, но решение не было вынесено.
Ранее инспекция Санкт-Петербургского УФАС уже нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении данного контракта, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом. Теперь же инспекция рассмотрит дело о нарушении статьи "Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления" (ст. 14.9 Кодекса об административных правонарушениях).
"Инспекция Санкт-Петербургского УФАС России 31 мая продолжит проверку по контракту на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона", - сказали в пресс-службе.
Жалобу от лица Фонда борьбы с коррупцией в антимонопольный орган подал Роман Рубанов. Как пояснили в пресс-службе ранее, в случае если орган признает, что закон был нарушен, должностному лицу грозит штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей. В случае если должностное лицо уже было признано нарушившим данную статью ранее, сотрудника через суд могут дисквалифицировать на срок до трех лет.
Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Последняя сметная стоимость превысила 43 млрд рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций в июне этого года и чемпионат мира по футболу в 2018 году.