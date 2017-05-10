Велогонщик Гавирья выиграл пятый этап многодневки "Джиро д'Италия"

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирья из команды Quick-Step Floors стал победителем пятого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 159 км за 3 часа 40 минут 11 секунд.
Второе место занял итальянец Якуб Мареско (Wilier Triestina), третьим финишировал ирландец Сэм Беннет (Bora-Hansgrohe).
Незадолго до финиша этапа произошла курьезная ситуация - словенский гонщик Bahrain Merida Лука Пиберник решил, что идут уже последние метры гонки, вышел вперед, устроил финишный спурт и победно вскинул руки. Но спортсменам предстояло преодолеть еще один круг по Мессине - шесть километров - и пока 23-летний словенец праздновал победу, мимо него проехала основная часть пелотона.
После пяти этапов в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors).
Следующий этап пройдет 11 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.