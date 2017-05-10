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Велогонщик Гавирья выиграл пятый этап многодневки "Джиро д'Италия"

Спорт
10 мая, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Второе место занял итальянец Якуб Мареско, третьим финишировал ирландец Сэм Беннет

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Фернандо Гавирья

Фернандо Гавирья

© EPA/DARIO BELINGHERI

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирья из команды Quick-Step Floors стал победителем пятого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 159 км за 3 часа 40 минут 11 секунд.

Второе место занял итальянец Якуб Мареско (Wilier Triestina), третьим финишировал ирландец Сэм Беннет (Bora-Hansgrohe).

Незадолго до финиша этапа произошла курьезная ситуация - словенский гонщик Bahrain Merida Лука Пиберник решил, что идут уже последние метры гонки, вышел вперед, устроил финишный спурт и победно вскинул руки. Но спортсменам предстояло преодолеть еще один круг по Мессине - шесть километров - и пока 23-летний словенец праздновал победу, мимо него проехала основная часть пелотона.

После пяти этапов в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors).

Следующий этап пройдет 11 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.

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