Сборная США обыграла команду Италии на чемпионате мира по хоккею

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сборная США победила команду Италии со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
Шайбы забросили Брок Нельсон (6-я и 26-я минуты) и Андерс Ли (28).
Сборная США вышла на второе место в группе А с девятью очками. Команда Италии идет на последнем месте (1). В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Германии, Словакии, Латвии, Швеции и Дании.
Следующий матч сборная США проведет 13 мая против команды Латвии. Итальянцы сыграют 12 мая со шведами.