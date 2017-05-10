Сборная Швейцарии обыграла команду Белоруссии в матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Белоруссии со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

Шайбы забросили Рето Шеппи (18-я минута), Андрес Амбюль (36) и Коди Элмонд (48).

Сборная Швейцарии занимает второе место в турнирной таблице группы B, одержав в четырех матчах три победы (9 очков). Белорусские хоккеисты с четырьмя поражениями в четырех встречах идут на последней, восьмой позиции (0). В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Чехии, Финляндии, Словении, Канады, Норвегии и Франции.

Следующий матч сборная Швейцарии проведет 13 мая против команды Канады, белорусы 12 мая встретятся с французами.