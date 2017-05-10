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"Югра" выиграла женский командный чемпионат России по шахматам в Сочи

Спорт
10 мая, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

В мужском турнире победу одержала команда "Сибирь-Сириус"

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. "Югра", представляющая Ханты- Мансийский автономный округ, выиграла женский командный чемпионат России по шахматам, который завершился в отеле "Жемчужина" в Сочи.

В последний день турнира "Югра", в составе которой выступали Анна Ушенина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Марина Нечаева и Байра Кованова, со счетом 3-1 по партиям обыграла команду "Букавушки" из Тольятти.

По итогам турнира в активе "Югры" 16 очков. Второе место заняла команда ШСМ "Legacy Square Capital" из Москвы (14), третье - "СДЮСШОР ШШ" из Санкт-Петербурга (12).

В мужском турнире победу одержала команда "Сибирь-Сириус" (Новосибирская область, 14 очков), за которую выступали Владимир Крамник, Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Антон Коробов и Денис Хисматуллин. Второе место заняла ШСМ "Legacy Square Capital" из Москвы (11), третье - "Малахит" из Екатеринбурга (8).

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