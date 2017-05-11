Сборная Словакии проиграла команде Германии на чемпионате мира по хоккею

Форвард сборной Германии Доминик Каун забрасывает шайбу во время серии буллитов © EPA/SASCHA STEINBACH

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Словакии проиграла команде Германии по буллитам со счетом 2:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.

У сборной Германии шайбы забрасывали Патрик Раймер (37-я минута), Ясин Элиз (37). Победный буллит на счету Доминика Кауна. У команды Словакии отличились Томаш Матусек (10), Либор Гудачек (22).

Начало второго периода было отложено на 20 минут из-за проблем с намораживанием льда.

Словаки занимают шестое место в группе А с четырьмя очками. Команда Германии занимает четвертое место с пятью очками. В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные Латвии, США, России, Швеции, Дании, Италии. Следующий матч команды проведут 12 мая: словаки сыграют с чехами, сборная Германии встретится с командой Дании.