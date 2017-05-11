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Токио оплатит расходы на строительство временных объектов к Играм-2020 по всей Японии

Спорт
11 мая, 11:52 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Власти японской столицы намерены выделить из городского бюджета средства для строительства временных объектов к Играм-2020 не только в Токио, но и по всей стране

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© EPA/KIYOSHI OTA

ТОКИО, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Власти японской столицы намерены выделить из городского бюджета средства для строительства временных объектов к летним Олимпийским играм 2020 года не только в Токио, но и по всей стране. Об этом заявила журналистам токийский губернатор Юрико Коикэ после встречи с премьер-министром страны Синдзо Абэ.

"В данном случае Токио играет роль принимающей стороны. Сейчас продолжается процесс оценки стоимости строительства временных объектов, и окончательная сумма пока не определена. Однако мы намерены взять на себя все необходимые расходы, в том числе и на строительство за пределами столицы", - сказала она.

Что касается расходов на Паралимпиаду, то, по ее словам, половина этой суммы будет выделена из бюджета Японии и Токио, а другую половину компенсирует организационный комитет "Токио-2020".

К Олимпийским играм в Токио организаторы соревнований планируют построить около 40 временных объектов, включая 13 в соседних со столицей префектурах Тиба, Канагава, Сайтама, центральной Сидзуока, северо-восточной Мияги и северной Хоккайдо. Среди них - футбольные стадионы, баскетбольная арена, велотрек и другие Общая стоимость строительства, по предварительным оценкам, составит около 49,5 млрд иен (434 млн долларов).

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию соревнований предполагается потратить около 2 трлн иен (17,5 млрд долларов).

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