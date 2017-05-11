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Объявлен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с датчанами

Спорт
11 мая, 16:10 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Встреча пройдет в четверг в Кельне и начнется в 17:15 мск

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав команды на матч чемпионата мира с командой Дании.

Встреча пройдет в четверг в Кельне и начнется в 17:15 мск. В матче не примет участие Сергей Мозякин, получивший повреждение в предыдущей игре с командой Германии. В роли капитана выступит Антон Белов.

Состав команды по сочетаниям выглядит следующим образом:

  • вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин;
  • Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Александр Барабанов;
  • Виктор Антипин - Белов, Артемий Панарин - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;
  • Иван Проворов - Андрей Миронов, Никита Гусев - Владислав Наместников - Никита Кучеров;
  • Артем Зуб, Владимир Ткачев - Сергей Плотников.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. Российская команды, выступающая в группе А, проводит все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 Б), во второй игре разгромили итальянцев (10:1), в третьей обыграли немцев (6:3).

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