Участник Суперсерии-1972 и первый тренер ХК "Витязь" Бодунов скончался на 66-м году жизни

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Участник хоккейной Суперсерии-1972 Александр Бодунов скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Витязь".

"Мы помним, как совсем недавно на первом матче чемпионата России в Подольске он торжественно открывал сезон - вместе со своим другом, еще одним прославленным ветераном Вячеславом Анисиным и Алексеем Ивашкиным", - говорится в сообщении.

Бодунов был воспитанником ЦСКА, однако большую часть карьеры провел в "Крыльях Советов", с которыми в 1974 году стал чемпионом СССР. В составе сборной СССР нападающий стал двукратным чемпионом мира (1973, 1974). В Суперсерии 1972 года СССР - Канада Бодунов сыграл в трех матчах и отметился одной шайбой. В 1996 году Бодунов стал первым тренером созданного в Подмосковье клуба "Витязь".