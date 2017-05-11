Участник Суперсерии-1972 и первый тренер ХК "Витязь" Бодунов скончался на 66-м году жизни

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Участник хоккейной Суперсерии-1972 Александр Бодунов скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Витязь".
"Мы помним, как совсем недавно на первом матче чемпионата России в Подольске он торжественно открывал сезон - вместе со своим другом, еще одним прославленным ветераном Вячеславом Анисиным и Алексеем Ивашкиным", - говорится в сообщении.
Бодунов был воспитанником ЦСКА, однако большую часть карьеры провел в "Крыльях Советов", с которыми в 1974 году стал чемпионом СССР. В составе сборной СССР нападающий стал двукратным чемпионом мира (1973, 1974). В Суперсерии 1972 года СССР - Канада Бодунов сыграл в трех матчах и отметился одной шайбой. В 1996 году Бодунов стал первым тренером созданного в Подмосковье клуба "Витязь".