Велогонщик Дийе выиграл шестой этап многодневки "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Швейцарский велогонщик Сильван Дийе из команды BMC Racing стал победителем шестого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 217 км за 4 часа 58 минут 1 секунду.

Второе место занял бельгиец Джаспер Стюйвен (Trek-Segafredo), третьим финишировал австриец Лукас Пестльбергер (Bora-Hansgrohe).

После шести этапов в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors).

Следующий этап пройдет 12 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.