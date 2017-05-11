Велогонщик Дийе выиграл шестой этап многодневки "Джиро д'Италия"

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Швейцарский велогонщик Сильван Дийе из команды BMC Racing стал победителем шестого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 217 км за 4 часа 58 минут 1 секунду.
Второе место занял бельгиец Джаспер Стюйвен (Trek-Segafredo), третьим финишировал австриец Лукас Пестльбергер (Bora-Hansgrohe).
После шести этапов в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors).
Следующий этап пройдет 12 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.