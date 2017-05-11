Россияне победили команду Казахстана в первой встрече 1/4 финала Всемирной серии бокса

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российская команда Patriot Boxing проиграла казахстанской Astana Arlans в первой встрече четвертьфинала Всемирной серии бокса. Встреча прошла в Кемерово и завершилась со счетом 3-2 в пользу казахстанцев.
В составе российской команды одержали победы Батор Сагалуев (весовая категория до 49 кг) и Илья Квасников (до 91 кг). Максим Чернышев (до 56 кг), Алексей Мазур (до 64 кг) и Андрей Ковальчук (до 75) проиграли свои бои.
Вторая четвертьфинальная встреча команд пройдет в 20 мая в Караганде.