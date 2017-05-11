Минкомсвязь запустила сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов болельщика

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ запустило сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов футбольных болельщиков (Fan ID). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Сервис по проверке подлинности паспортов болельщиков разработан для тех авиакомпаний, которые будут осуществлять перевозку иностранных болельщиков из-за рубежа в Россию для посещения матчей Кубка конфедераций. Для иностранных граждан и лиц без гражданства Fan ID дает право въезда без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и десяти дней после последнего матча", - заявил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Романков.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира состоятся с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Создание паспорта болельщика (Fan ID) направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе детям. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России, документ необходим также для бронирования билетов, для проезда в специальных поездах и дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Аналогичная система паспортов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта на специальном портале, начиная с ноября. Получить Fan ID можно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

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