Адвокат лыжника Легкова: показания Родченкова вызывают огромные сомнения

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МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Показания бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, на которых строится обвинительное заключение независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, подвергаются огромному сомнению. Об этом говорится в заявлении адвоката Кристофа Вишеманна, который защищает интересы отстраненных от участия в соревнованиях российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.
Слушания по делам отстраненных российских лыжников Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет 15 мая.
"Обвинение строится на том, что на некоторых пробирках с мочой спортсменов были обнаружены следы, которые указывают на их незаконное вскрытие и повторное закрытие, однако факт в том, что сами спортсмены не причастны к этим манипуляциям. Действия третьих лиц, особенно доктора Родченкова, не могут быть приписаны к спортсменам, тем более документы, подтверждающие такую связь, отсутствуют", - заявил Вишеманн.
"В остатке есть только рассказ доктора Родченкова, который, однако, недоступен для перекрестного допроса, и чей авторитет подвергается огромному сомнению", - добавил он.
Легков, Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, который сотрудничал с Родченковым.
Адвокат спортсменов в своем заявлении в очередной раз обратил внимание на то, что опубликованные Маклареном документы содержат множество противоречивых данных, а сам канадский профессор не проводил расследование в отношении конкретных спортсменов. Кроме того, Вишеманн отметил, что около 150 допинг-проб, взятых у Легкова с 2010 по 2014 год, были отрицательными.