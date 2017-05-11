Сборная Швеции победила команду Латвии на чемпионате мира по хоккею

Гонщики Боттас и Риккьярдо могут продолжить уникальную серию Гран-при ИспанииСпорт 12 мая, 0:12
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в СШАМеждународная панорама 12 мая, 0:03
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Сельтой" и вышел в финал футбольной Лиги ЕвропыСпорт 12 мая, 0:01
"Аякс" проиграл "Лиону", но вышел в финал футбольной Лиги ЕвропыСпорт 12 мая, 0:00
Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый домПолитика 11 мая, 23:47
Сборная Канады по хоккею одержала волевую победу над французами в матче ЧМСпорт 11 мая, 23:30
Сборная Швеции победила команду Латвии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 11 мая, 23:29
Алекно: волейболисты "Зенита" показали, что им не безразличен чемпионат РоссииСпорт 11 мая, 22:26
Лавров: в Арктике нет потенциала для какого-либо конфликтаПолитика 11 мая, 22:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции обыграла команду Латвии со счетом 2:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.
В составе сборной Швеции отличились Габриэль Ландескуг (10-я минута) и Элиас Линдхольм (57). Первый матч "на ноль" на турнире провел Эдди Лэк, отразивший все 30 бросков.
Сборная Швеции поднялась на четвертое место в группе А с семью очками. Команда Латвии занимает третье место с девятью очками. В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, США, Германии, Словакии, Дании, Италии.
Следующий матч сборная Швеции проведет 12 мая против команды Италии. Сборная Латвии встретится с американцами 13 мая.