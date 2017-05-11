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Сборная Швеции победила команду Латвии на чемпионате мира по хоккею

Спорт
11 мая, 23:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0, первый матч "на ноль" провел Эдди Лэк

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Материал из 1 страницы
© EPA/SASCHA STEINBACH

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции обыграла команду Латвии со счетом 2:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.

В составе сборной Швеции отличились Габриэль Ландескуг (10-я минута) и Элиас Линдхольм (57). Первый матч "на ноль" на турнире провел Эдди Лэк, отразивший все 30 бросков.

Сборная Швеции поднялась на четвертое место в группе А с семью очками. Команда Латвии занимает третье место с девятью очками. В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, США, Германии, Словакии, Дании, Италии.

Следующий матч сборная Швеции проведет 12 мая против команды Италии. Сборная Латвии встретится с американцами 13 мая.

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