Гонщики Боттас и Риккьярдо могут продолжить уникальную серию Гран-при Испании

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Программа пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при Испании - стартует в пятницу двумя свободными практиками на трассе в Барселоне.

Старт сезона подарил болельщикам то, чего не было в "Формуле-1" уже много лет - борьбу за победу в Гран-при ведут пилоты двух команд, а не одной, как это было во время доминирования "Мерседеса". "Феррари" провела блестящую подготовку к сезону, что позволило команде навязать конкуренцию немецкому коллективу в Кубке конструкторов - по итогам четырех этапов итальянцы уступают всего одно очко. А лидер "гарцующих жеребцов" немец Себастьян Феттель и вовсе лидирует в чемпионате, опережая британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" на 13 очков. Их партнеры по командам - финны Кими Райкконен ("Феррари") и Валттери Боттас ("Мерседес"), победивший на Гран-при России, - пока держатся позади.

Трасса в Барселоне принимает у себя этап чемпионата мира неизменно с 1991 года. Автодром строился по проекту Луиса Переса Сала, который постарался учесть все лучшие идеи европейских трасс. Гоночный трек включает в себя 16 поворотов - 7 левых и 9 правых, самыми медленными поворотами считаются пятый и десятый. Старт-финишная прямая имеет протяженность 1047 метров и является самой длинной скоростной прямой трассы.

Рекордсменом по числу побед в Гран-при Испании является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, который побеждал здесь шесть раз - в 1995-1996, 2001-2004 годах. Среди действующих пилотов дважды победу праздновали испанец Фернандо Алонсо (2006, 2013) и Райкконен (2005, 2008). В прошлом году здесь победил голландец Макс Ферстаппен, который проводил первую гонку в составе "Ред Булл" после замены россиянина Даниила Квята.

Гран-при Испании имеет уникальную особенность - начиная с 2007 года здесь побеждают разные пилоты. В этом сезоне серию могут продолжить Боттас и австралиец Даниэль Риккьярдо из "Ред Булл", которые в Испании еще не побеждали и которым сделать это позволяет скорость их болидов. Остальные же смогут вклиниться в спор за победу разве что при форс-мажорных обстоятельствах.

Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая - в 15:00. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00) и квалификация (15:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00).