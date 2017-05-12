Пятеро россиян стартуют на московском этапе Гран-при по шахматам

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Второй этап серии Гран-при по шахматам стартует в пятницу в Москве. Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE) является первым отборочным этапом очередного чемпионского цикла, который завершится матчем за корону в ноябре следующего года.

По итогам четырех этапов Гран-при два лучших участника получат путевки в турнир претендентов, который определит будущего соперника чемпиона мира Магнуса Карлсена из Норвегии. В московском турнире примут участие 18 шахматистов. Это Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды), Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Александр Грищук, Эрнесто Инаркиев и Евгений Томашевский (все - Россия), Пентала Харикришна (Индия), Шахрияр Мамедьяров и Теймур Раджабов (оба - Азербайджан), Дин Лижэнь и Хоу Ифань (оба - Китай), Майкл Адамс (Великобритания), Борис Гельфанд (Израиль), Франсиско Вальехо (Испания), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) и Салем Салех (ОАЭ).

Будут сыграны девять туров по швейцарской системе 12-21 мая, 18 мая - выходной день. Площадкой проведения российского этапа Гран-при станет многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph. Накануне состоялась гала-церемония открытия турнира, партии первого и остальных туров будут в пятницу.

Вице-чемпион мира Сергей Карякин пропускает серию Гран- при - он уже попал в турнир претендентов следующего года как участник чемпионского матча с Карлсеном в ноябре прошлого года. На московском турнире Карякин присутствует в качестве гостя и проведет сеанс одновременной игры.

Среди участников - экс-чемпионка мира китаянка Хоу Ифань, которая в последнее время предпочитает открытые турниры женским соревнованиям. "Здесь я стремлюсь быть конкурентоспособной шахматисткой, "туристом" мне точно быть не хочется. Я не отношусь к этим соревнованиям, как к тренировке, для меня важна спортивная составляющая", - заявила Хоу Ифань, которая рассчитывает пробиться в турнир претендентов.

24 участника, четыре этапа, две путевки

В нынешнем году FIDE изменила формат серии Гран-при, где в каждом этапе теперь участвуют не 12, а 18 шахматистов. В феврале состоялся этап в Шардже (ОАЭ), 6-15 июля пройдет турнир в швейцарской Женеве, 16-25 ноября - испанской Пальме. Победитель каждого этапа получит по 170 зачетных очков и 20 тысяч евро призовых. Призовой фонд каждого этапа составляет 130 тыс. евро, всей серии - 520 тысяч.

В Шардже лидерство разделили Грищук, Вашье-Лаграв и Мамедьяров, которые получили по 140 баллов и лидируют в общем зачете серии. По ее итогам определятся два участника турнира претендентов, которые присоединятся к финалистам розыгрыша Кубка мира, запланированного в сентябре в Тбилиси. Еще два участника претендентского турнира определятся по рейтингу FIDE, одну фамилию назовут его организаторы. Первым участником турнира претендентов стал российский гроссмейстер Карякин.

За победу в серии Гран-при борются 24 шахматиста. Помимо участников московского турнира, это Дмитрий Яковенко и Александр Рязанцев (оба - Россия), Павел Эльянов (Украина), Ли Чао (Китай), Рихард Раппорт (Венгрия), Левон Аронян (Армения). Пропускают серию такие топ-гроссмейстеры, как Фабиано Каруана и Уэсли Со из США, индиец Вишванатан Ананд, россиянин Владимир Крамник, а также Карлсен с Карякиным.

Серия Гран-при по шахматам среди мужчин пройдет в четвертый раз. В 2008-2010 годах победителем стал Левон Аронян, в 2012-2013 - болгарин Веселин Топалов, в 2014-2015 - Фабиано Каруана.