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СМИ: бывший футболист ЦСКА Хонда может перейти в испанский "Леванте"

Спорт
12 мая, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

По данным газеты Superdeporte, испанский клуб намерен приобрести японца перед возвращением в высший дивизион чемпионата Испании

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Кейсуке Хонда

Кейсуке Хонда

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO, архив

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Японский полузащитник итальянского "Милана" Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в испанском футбольном клубе "Леванте". Об этом сообщает газета Superdeporte.

Сообщается, что "Леванте" хотел бы усилиться 30-летним Хондой в преддверии выхода в высший дивизион чемпионата Испании в следующем сезоне. "Леванте", выступающий во втором по силе испанском дивизионе, за пять туров до конца чемпионата обеспечил себе выход в высший дивизион.

Ранее агент игрока заявил, что Хонда хочет продолжить карьеру в в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Также летом в СМИ появились сообщения об интересу к японцу из китайского клуба "Шанхай СИПГ", но по словам агента игрока, Хонда отказался переходить в китайский чемпионат.

Контракт японца с "Миланом" истекает летом 2017 года. В "Милан" Хонда перешел в январе 2014 года из московского ЦСКА, за который он выступал с 2010 года. В текущем сезоне полузащитник шесть раз вышел на поле в матчах чемпионата Италии и один раз в матче Кубка страны.

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