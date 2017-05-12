СМИ: бывший футболист ЦСКА Хонда может перейти в испанский "Леванте"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Японский полузащитник итальянского "Милана" Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в испанском футбольном клубе "Леванте". Об этом сообщает газета Superdeporte.

Сообщается, что "Леванте" хотел бы усилиться 30-летним Хондой в преддверии выхода в высший дивизион чемпионата Испании в следующем сезоне. "Леванте", выступающий во втором по силе испанском дивизионе, за пять туров до конца чемпионата обеспечил себе выход в высший дивизион.

Ранее агент игрока заявил, что Хонда хочет продолжить карьеру в в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Также летом в СМИ появились сообщения об интересу к японцу из китайского клуба "Шанхай СИПГ", но по словам агента игрока, Хонда отказался переходить в китайский чемпионат.

Контракт японца с "Миланом" истекает летом 2017 года. В "Милан" Хонда перешел в январе 2014 года из московского ЦСКА, за который он выступал с 2010 года. В текущем сезоне полузащитник шесть раз вышел на поле в матчах чемпионата Италии и один раз в матче Кубка страны.