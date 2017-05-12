Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Испании

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой свободной практике пятого этапа сезона - Гран-при Испании.
Лучший круг трехкратный чемпион мира проехал со временем 1 минута 21,521 секунды. Второй результат показал его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,029), третий - его соотечественник Кими Райкконен из "Феррари" (+0,935).
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат, уступив Хэмилтону 3,121 секунды. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 10-м (+2,483).
Резервный пилот "Рено" Сергей Сироткин также принял участие в практике и показал 19-е время (+4,772). Незадолго до окончания тренировочной сессии на его машине возникли технические проблемы, из-за чего он не смог улучшить результат. Россиянин второй раз в нынешнем сезоне принял участие в свободной практике, до этого он выступал на Гран- при России, но там из-за технических проблем не смог проехать ни одного круга.
Вторая сессия свободных заездов начнется в 15:00 мск.