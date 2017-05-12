FIDE приостановила членство Иранской федерации шахмат

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Членство Иранской федерации шахмат в Международной федерации шахмат (FIDE) приостановлено до тех пор, пока иранцы не выплатят полную денежную компенсацию за проведение женского чемпионата мира в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.
Решение было принято президентским советом FIDE. Иран на время лишения членства не сможет принимать рейтинговые турниры FIDE. Также шахматистам, зарегистрированным в Иране, не разрешается принимать участие в турнирах FIDE или работать на них в качестве арбитров. Санкции не будут касаться турниров, которые уже начались.
Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходил в Тегеране с 11 февраля по 4 марта 2017 года. Чемпионкой турнира стала китайская шахматистка Тань Чжунъи.
Наивысшую позицию в рейтинге FIDE среди представителей Ирана занимает Сарасадат Хадемальшарьех - 30-е место. Она является участницей двух шахматных олимпиад.