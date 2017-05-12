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Агент: клубы из Европы проявляют интерес к футболисту Рыбусю, от ЦСКА предложений не было

Спорт
12 мая, 13:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Мариуш Пекарски не исключил, что польский полузащитник останется в "Лионе"

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Мацей Рыбусь

Мацей Рыбусь

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Много европейский футбольных клубов интересуются польским полузащитником французского "Лиона" Мацеем Рыбусем, однако из российского ЦСКА официального предложения не поступало. Об этом ТАСС сообщил представитель игрока Мариуш Пекарски.

В пятницу газета "Известия" со ссылкой на источник сообщила, что представители ЦСКА вступили в переговоры с "Лионом" о возможном приобретении 27-летнего игрока.

"Из ЦСКА ко мне никто не обращался, поэтому об интересе к Рыбусю сам узнал из газет, - сказал Пекарски. - Я только вчера разговаривал с руководством "Лиона", им в клубе довольны, они знают потенциал игрока. Но сам футболист, хоть и счастлив во Франции, хочет получать больше игровой практики. На данный момент много европейских клубов интересуются Рыбусем, но пока рано говорить о том, где в итоге окажется игрок".

"Не исключено, что полузащитник останется в "Лионе", - продолжил он. - Но конкретика будет только после окончания чемпионата Франции, тогда мы встретимся с Мацеем и все обговорим. Интерес из России? Никто не обращался ко мне, только команды из Европы".

Рыбусь начал профессиональную карьеру в варшавской "Легии", с которой в 2007-2012 гг. завоевал Кубок Польши и дважды серебряные медали чемпионата страны (102 матча, 13 голов). С 2012 по 2016 год полузащитник выступал за грозненский "Терек" (101, 19). В текущем сезоне поляк провел за "Лион" 14 игр, в которых голами не отметился. На счету Рыбуся 44 матча (2 гола) в составе сборной Польши.

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