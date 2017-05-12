Гендиректор ФК "Амкар" уверен, что на домашнем матче со "Спартаком" будет аншлаг

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги между пермским "Амкаром" и досрочно ставшим чемпионом страны московским "Спартаком" соберет аншлаг. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

Матч "Амкар" - "Спартак" пройдет на стадионе "Звезда" в Перми в субботу. Арена вмещает 17 тысяч зрителей.

"Мы все команды встречаем гостеприимно. Поздравим "Спартак" с чемпионством и постараемся его обыграть. Что касается болельщиков, на самом деле на такие команды их стимулировать не надо. Уверен, будет аншлаг", - сказал Резвухин.

После 27 туров чемпионата России "Амкар" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.