Гендиректор ФК "Амкар" уверен, что на домашнем матче со "Спартаком" будет аншлаг

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МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги между пермским "Амкаром" и досрочно ставшим чемпионом страны московским "Спартаком" соберет аншлаг. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.
Матч "Амкар" - "Спартак" пройдет на стадионе "Звезда" в Перми в субботу. Арена вмещает 17 тысяч зрителей.
"Мы все команды встречаем гостеприимно. Поздравим "Спартак" с чемпионством и постараемся его обыграть. Что касается болельщиков, на самом деле на такие команды их стимулировать не надо. Уверен, будет аншлаг", - сказал Резвухин.
После 27 туров чемпионата России "Амкар" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.