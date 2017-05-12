Левитин попросил трехлетнего шахматиста Осипова сделать первый ход на Гран-при в Москве

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Помощник президента РФ Игорь Левитин попросил организаторов Гран-при по шахматам в Москве, чтобы символический первый ход сделал трехлетний шахматист Миша Осипов. Об этом ТАСС заявил президент FIDE Кирсан Илюмжинов.

"Игорь Евгеньевич Левитин не смог быть на церемонии, но позвонил и попросил, чтобы первый ход сделал Миша", - сказал ТАСС Илюмжинов. Юный шахматист сделал ход пешкой d2-d4.

Второй этап Гран-при стартовал 12 мая в Москве, всего же в рамках соревнований запланировано четыре этапа. В качестве городов проведения Гран-при были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания). Площадкой проведения российского этапа Гран-при является многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph в центре Москвы.