Минспорт намерен оптимизировать финансирование подготовки сборных России

ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта РФ намерено оптимизировать финансирование для подготовки сборных страны таким образом, чтобы приоритет отдавался олимпийским и наиболее массовым видам спорта. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"На сегодняшний день зависимость от господдержки в большинстве видов спорта составляет 100 процентов. Это накладывает на нас дополнительную ответственность по распределению бюджетных средств. Вместе с тем зачастую точные решения о господдержке позволяют создать положительную динамику развития видов спорта. Мы подготовим предложения по оптимизации финансирования для подготовки сборных, конечно с приоритетом на олимпийские виды спорта, на наиболее массовые и исторически развитые виды", - сказал Колобков.