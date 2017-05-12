ФНЛ обязала клубы иметь в общей заявке минимум пять молодых футболистов

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) должны будут заявлять со следующего сезона минимум пять молодых игроков (не старше 1997 года рождения). Такое решение было принято на заседании общего собрания ФНЛ, о чем сообщает пресс-служба лиги.
Ранее в ФНЛ не существовало ограничений по минимальному количеству молодых футболистов в общей заявке. По итогам заседания клубы получили возможность вносить в стартовый протокол матча 11 запасных футболистов, а не семь, как ранее. Также увеличено максимальное представительство тренерского и административного штаба - с семи до 12 человек.
Следующее заседание общего собрания ФНЛ состоится в июне. На нем в лигу будут приняты клубы, выбывшие из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и поднявшиеся из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), а также утвержден проект календаря на следующий сезон.