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Словацкий хоккейный союз не станет вмешиваться в решение "Слована" по участию в КХЛ

Спорт
12 мая, 17:00 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

"Слован" выступает в КХЛ с 2012 года

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Хоккеисты "Слована"

Хоккеисты "Слована"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Словацкий хоккейный союз не будет вмешиваться в решение братиславского "Слована" по поводу участия клуба в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал президент союза Мартин Когут.

"Слован" выступает в КХЛ с 2012 года. Лучшим достижением команды является выход в первый раунд плей-офф в 2013 и 2016 годах. Ранее КХЛ сообщила о том, что только у 16 клубов лиги документы о финансовых гарантиях, необходимых для участия в чемпионате сезона-2017/18, соответствуют регламенту. У остальных 13 клубов лига запросила уточняющие документы.

"Выступление "Слована" в КХЛ - это хорошая альтернатива для клуба, и другого выбора у него нет. Если наша национальная лига предложит клубу выступать в своем чемпионате, то выбор будет за руководством клуба. Он сам решит, по какому пути ему идти - федерация не будет в это вмешиваться", - сказал Когут.

Совет директоров КХЛ 24 мая утвердит состав клубов-участников чемпионата КХЛ следующего сезона.

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