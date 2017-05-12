Словацкий хоккейный союз не станет вмешиваться в решение "Слована" по участию в КХЛ

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КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Словацкий хоккейный союз не будет вмешиваться в решение братиславского "Слована" по поводу участия клуба в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал президент союза Мартин Когут.
"Слован" выступает в КХЛ с 2012 года. Лучшим достижением команды является выход в первый раунд плей-офф в 2013 и 2016 годах. Ранее КХЛ сообщила о том, что только у 16 клубов лиги документы о финансовых гарантиях, необходимых для участия в чемпионате сезона-2017/18, соответствуют регламенту. У остальных 13 клубов лига запросила уточняющие документы.
"Выступление "Слована" в КХЛ - это хорошая альтернатива для клуба, и другого выбора у него нет. Если наша национальная лига предложит клубу выступать в своем чемпионате, то выбор будет за руководством клуба. Он сам решит, по какому пути ему идти - федерация не будет в это вмешиваться", - сказал Когут.
Совет директоров КХЛ 24 мая утвердит состав клубов-участников чемпионата КХЛ следующего сезона.