Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон подтвердил заинтересованность Парижа в проведении Олимпийских игр 2024 года

Спорт
12 мая, 17:08 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

По информации AFP, президент Франции встретится с комиссией МОК, планирующей инспекционную поездку во французскую столицу с 14 по 16 мая, уже на следующей неделе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 12 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, в котором подтвердил заинтересованность Парижа в проведении летних Олимпийских игр в 2024 году. Об этом сообщает AFP.

Макрон в ходе разговора напомнил "о связях, которые объединяют Францию и олимпийское движение". Он также подтвердил "заинтересованность Франции в поддержке кандидатуры Парижа для проведения летних Олимпийских игр в 2024 году". По информации AFP, Макрон встретится с комиссией МОК, планирующей инспекционную поездку во французскую столицу с 14 по 16 мая, уже на следующей неделе.

На проведение соревнований претендует также Лос-Анджелес. Выборы города-организатора летних ОИ-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
2
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
3
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
4
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
5
Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимума
6
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
7
Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама