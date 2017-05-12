Макрон подтвердил заинтересованность Парижа в проведении Олимпийских игр 2024 года

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ПАРИЖ, 12 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, в котором подтвердил заинтересованность Парижа в проведении летних Олимпийских игр в 2024 году. Об этом сообщает AFP.
Макрон в ходе разговора напомнил "о связях, которые объединяют Францию и олимпийское движение". Он также подтвердил "заинтересованность Франции в поддержке кандидатуры Парижа для проведения летних Олимпийских игр в 2024 году". По информации AFP, Макрон встретится с комиссией МОК, планирующей инспекционную поездку во французскую столицу с 14 по 16 мая, уже на следующей неделе.
На проведение соревнований претендует также Лос-Анджелес. Выборы города-организатора летних ОИ-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.