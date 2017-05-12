Бывший хоккеист ЦСКА Буре вошел в состав наблюдательного совета клуба

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Бывший игрок хоккейного ЦСКА Павел Буре вошел в состав наблюдательного совета клуба. Обновленный состав совета опубликован на сайте клуба.

Наблюдательный совет покинул президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В состав наблюдательного совета ЦСКА входят Игорь Сечин (председатель правления "Роснефти"), Андрей Акимов (председатель правления "Газпромбанка"), Эдуард Худайнатов (президент "Независимой нефтегазовой компании"), Михаил Мишустин (руководитель Федеральной налоговой службы), Андрей Бокарев (председатель совета директоров "Трансмашхолдинг"), Борис Ковальчук (председатель правления "Интер РАО"), Владислав Третьяк (президент Федерации хоккея России), Сергей Федоров (главный менеджер по селекционной работе ХК ЦСКА), Борис Михайлов (член тренерского комитета Международной федерации хоккея (IIHF)), Павел Буре (президент Ассоциации поддержки и развития хоккея "Лига легенд мирового хоккея").

Буре выступал за ЦСКА с 1987 по 1991 год. В Национальной хоккейной лиге Буре выступал за "Ванкувер", с которым играл в финале Кубка Стэнли в 1994 году, "Флориду" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Буре является чемпионом мира, членом зала славы IIHF и зала хоккейной славы в Торонто.