Вратарь Бишоп подписал контракт с клубом НХЛ "Даллас" на сумму $29,5 млн

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Американский вратарь Бен Бишоп заключил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги "Даллас". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт рассчитан на шесть лет, общая сумма соглашения составила $29,5 млн.
Бишоп начинал нынешний сезон в "Тампе", но в феврале был обменян в "Лос-Анджелес". Ранее "Даллас" выменял голкипера у "Лос-Анджелеса" на выбор в четвертом раунде драфта 2017 года.
30-летний вратарь провел 39 матчей в сезоне-2016/17 с коэффициентом надежности 2,54 и процентом отраженных бросков 91.