Футболист Тошич заявил, что не ведет переговоров о продлении контракта с ЦСКА

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сербский футболист Зоран Тошич не ведет переговоров о продлении контракта с ЦСКА. Об этом полузащитник сообщил журналистам.

На вопрос, ведутся ли переговоры о пролонгации трудового соглашения, Тошич ответил: "Нет, не ведутся. Все вопросы в клуб".

Действующий контракт 30-летнего игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня.

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. До этого он выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн". За ЦСКА он провел в различных турнирах 246 матчей, забив 47 мячей.