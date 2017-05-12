Футболист Тошич заявил, что не ведет переговоров о продлении контракта с ЦСКА

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МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сербский футболист Зоран Тошич не ведет переговоров о продлении контракта с ЦСКА. Об этом полузащитник сообщил журналистам.
На вопрос, ведутся ли переговоры о пролонгации трудового соглашения, Тошич ответил: "Нет, не ведутся. Все вопросы в клуб".
Действующий контракт 30-летнего игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня.
Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. До этого он выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн". За ЦСКА он провел в различных турнирах 246 матчей, забив 47 мячей.