Посольства России и Норвегии в США проведут совместный шахматный турнир

ВАШИНГТОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Международный любительский шахматный турнир совместно проведут в субботу посольства России и Норвегии в США. Победителям приготовлены ценные призы, в том числе от властей Норвегии и от российской компании "Аэрофлот", но на самом деле это именно тот случай, когда победить должны прежде всего мир, дружба и взаимопонимание между народами.

Инициатором и главной "движущей силой" необычного проекта стал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Как он рассказал корр. ТАСС, главная цель его замысла очевидна - помочь отношениям между США и Россией выйти из тупика.

Поэтому он, по его словам, и решил усадить дипломатов за шахматы. Во-первых, исходя из того, что это русская игра в отличие от дипломатического пинг-понга, которым занимался в свое время с Китаем глубоко уважаемый им Генри Киссинджер. Во-вторых - в память о знаменитой книге еще одного гроссмейстера американской геостратегии Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска". Наконец, в-третьих - потому что в конце прошлого года прошел матч на первенство мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.

К удовольствию и даже некоторому удивлению Лозанского послы России и Норвегии в Вашингтоне Сергей Кисляк и Каре Аас охотно подхватили и развили его идею. Насколько ему известно, норвежец и сам собирается сегодня усесться за доску. Кисляку скорее всего будет недосуг, поскольку турнир проводится на российской территории, и ему предстоит принимать участников и гостей.

Заранее известно, что тех ждет немало приятных сюрпризов. Прежде всего - тот факт, что Карлсен и Карякин уже записали и прислали им свои видеоприветствия. Следить за соблюдением турнирных правил на месте будут тоже весьма авторитетные в шахматном мире люди - трехкратный чемпион Украины и США Лев Альбурт и заслуженный тренер Украины Семен Палатник. Оба одесситы по рождению и нью-йоркцы по нынешнему месту жительства, оба являются гроссмейстерами.

Главный приз турнира - два авиабилета бизнес-класса в Москву - предоставлен "Аэрофлотом". Но и норвежцы приготовили весьма заманчивый подарок - целого копченого лосося. От Карлсена и Карякина будут шахматные фигуры и доски с автографами. Вообще всех участников ждут призы и памятные сувениры, а также угощение от шеф-поваров обоих посольств.