Серена Уильямс вошла в комиссию спортсменов по продвижению заявки Лос-Анджелеса на ОИ-2024

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Известные американские спортсменки Серена Уильямс, Симона Байлз, Джекки Джойнер-Керси вошли в комиссию спортсменов по продвижению заявки Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба заявочного комитета Лос-Анджелеса.

Пресс-служба опубликовала список 46 новых членов консультативной группы спортсменов. Всего в консультативную группу, получившую название LA 2024 Athletes' Advisory Commission, вошло 100 американских спортсменов из различных видов, в числе которых олимпийские чемпионки Серена и Винус Уильямс (теннис), Симона Байлз (спортивная гимнастика), Джекки Джойнер-Керси (прыжки в длину, семиборье), Эштон Итон (многоборье), Анастасия Люкин (спортивная гимнастика), Майкл Фелпс (плавание), Карл Льюис (легкая атлетика), Андре Агасси (теннис), Алекс и Майя Шибутани (фигурное катание) и другие. Сообщается, что суммарно все участники комиссии завоевали 315 наград на Олимпийских и Паралимпийских играх, среди которых 198 золотых медалей.

Целью комиссии спортсменов является участие во всех вопросах планирования и логистики, которые представлены в заявочной книге Лос-Анджелеса в качестве города-организатора Игр.Отмечается, что опыт и помощь олимпийцев будут направлены на продвижение заявки Лос-Анджелеса в преддверии выборов.

"Я выросла в Лос-Анджелесе, где сумела познать, что каждый может добиться успеха, если у него есть цели и мечты. Лос-Анджелес является олицетворением положительного и оптимистичного духа, который позволяет таким детям, как я добиваться успеха, становясь настоящими атлетами и олимпийцами", - сказала четырехкратная чемпионка Игр Серена Уильямс, 20 апреля объявившая о приостановлении карьеры на год из-за беременности.

За право принять летние Олимпийские игры 2024 года Лос- Анджелес конкурирует с Парижем. Выборы города-организатора летних ОИ-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме. Лос-Анджелес уже принимал летние Олимпийские игры в 1932 и 1984 годах.