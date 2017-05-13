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Присутствие Овечкина помогло "Вашингтону" сравнять счет в серии плей-офф НБА с "Бостоном"

Спорт
13 мая, 6:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

"Вашингтон" обыграл "Бостон" на своем паркете со счетом 92:91, победу хозяевам принес точный 3-очковый бросок Джона Уолла за 3,5 секунды до сирены

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Защитник "Вашингтона" Джон Уолл

Защитник "Вашингтона" Джон Уолл

© AP Photo/Alex Brandon

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Вашингтон" обыграл на своем паркете "Бостон" со счетом 92:91 в шестом матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сравнял общий счет в серии - 3-3.

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 33 очка. У проигравших наибольшую результативность показали Айзейя Томас и Эйвери Брэдли (оба - по 27 очков). Победу "Вашингтону" принес точный трехочковый бросок защитника Джона Уолла за 3,5 секунды до сирены об окончании четвертой четверти.

Решающий бросок Уолла.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающая игра серии второго раунда пройдет в Бостоне в ночь на вторник.

На матче присутствовал российский хоккеист Александр Овечкин, который в составе "Вашингтона" в четверг завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив "Питтсбургу" во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин пропустит чемпионат мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже, из-за травмы. 

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