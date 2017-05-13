Присутствие Овечкина помогло "Вашингтону" сравнять счет в серии плей-офф НБА с "Бостоном"

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Вашингтон" обыграл на своем паркете "Бостон" со счетом 92:91 в шестом матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сравнял общий счет в серии - 3-3.
Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 33 очка. У проигравших наибольшую результативность показали Айзейя Томас и Эйвери Брэдли (оба - по 27 очков). Победу "Вашингтону" принес точный трехочковый бросок защитника Джона Уолла за 3,5 секунды до сирены об окончании четвертой четверти.
Решающий бросок Уолла.
JOHN. WALL. DAGGER. #WizCeltics #DCFamily pic.twitter.com/i2j3v7ZYz0— Washington Wizards (@WashWizards) 13 мая 2017 г.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающая игра серии второго раунда пройдет в Бостоне в ночь на вторник.
На матче присутствовал российский хоккеист Александр Овечкин, который в составе "Вашингтона" в четверг завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив "Питтсбургу" во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин пропустит чемпионат мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже, из-за травмы.
Ovechkin in his Wall jersey at the Wiz game pic.twitter.com/0QEjf35j65— Dan Steinberg (@dcsportsbog) 13 мая 2017 г.