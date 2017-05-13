Кличко вернулся в рейтинг WBC, заняв второе место

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Украинский тяжеловес Владимир Кличко вернулся в рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC), заняв второе место. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Чемпионом мира по версии WBC является американец Деонтей Уайлдер. Первое место в рейтинге занимает канадец Бермейн Стиверн, третье - кубинец Луис Ортис.
В предыдущей версии рейтинга 41-летнего украинского боксера не было, поскольку он был в статусе претендента на титул по другим престижным версиям. Кличко вернулся на ринг 29 апреля, после 1,5-летнего перерыва. В 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде проиграл британцу Энтони Джошуа, потеряв пояс Всемирной боксерской ассоциации.