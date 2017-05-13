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Звезды политики, культуры и бизнеса провели баскетбольный матч в поддержку детей с ДЦП

Спорт
13 мая, 12:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Вдохновитель и организатор матча актер Гоша Куценко заявил ТАСС, что за пять лет проведения этой благотворительной акции удалось собрать более 35 млн рублей

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Звезды российской политики, бизнеса и культуры провели благотворительный баскетбольный матч, собранные средства от которого поступают на поддержку детей с ДЦП, передает корреспондент ТАСС с места событий. Игра прошла в московском дворце спорта "Крылатское".

Вдохновитель и организатор матча актер Гоша Куценко заявил ТАСС, что за пять лет проведения этой благотворительной акции удалось собрать более 35 млн рублей.

В матче приняли участие спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр спорта Павел Колобков, министр энергетики Александр Новак, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и другие.

"Мы уже прошли определенный путь, и это уже юбилейный, пятый матч. Важно, что мы это все делаем от всего сердца и бескорыстно. Ради детишек, чтобы они были здоровы и любили спорт", - сказал Иванов журналистам.

Перед матчем певица Юлия Самойлова исполнила гимн России.

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