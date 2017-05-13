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Крамник не исключил, что прочтет лекцию для воспитанников академии "Краснодара"

Спорт
13 мая, 13:05 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Он отметил, что сегодня многие известные спортсмены в разных видах спорта увлекаются шахматами и играют на хорошем уровне

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Владимир Крамник

Владимир Крамник

© Игорь Варламов/ТАСС

КРАСНОДАР, 13 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник не исключил, что прочтет лекцию для воспитанников академии футбольного клуба "Краснодар", которых обучают игре в шахматы. Об этом он рассказал на открытии шахматного клуба Кубанского государственного университета в Краснодаре.

"Галицкий (Сергей Галицкий, владелец клуба - прим. корр. ТАСС) ввел шахматы в свою футбольную академию. Я думаю, может быть как-нибудь приеду, почитаю лекцию, поддержку это дело. Он ввел это не из-за прихоти, он верит, что это действительно может помочь (будущим футболистам)", - сказал Крамник, напомнив, что Галицкий сам любит играть в шахматы и когда-то был чемпионом края среди юношей.

Он отметил, что сегодня многие известные спортсмены в разных видах спорта увлекаются шахматами и играют на хорошем уровне. На вопрос, могут ли шахматы помочь российскому футболу выйти на хороший уровень, Крамник не исключил такой возможности. "Пока ощущение такое, что непросто вывести (российский футбол на хороший уровень), разве что только шахматы остались (в качестве средства)", - пошутил гроссмейстер.

Владимир Крамник - 14-й чемпион мира по шахматам, трехкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной России, победитель командного чемпионата Европы и мира. Родной город шахматиста - Туапсе Краснодарского края.

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